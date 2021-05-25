Малыш-модник устроил для родителей показ нового костюма – видео

Пользователи Сети считают, что это видео в будущем может стать визитной карточкой парня, если он станет моделью.
На кадрах видно, как малыш радостно забегает в комнату, ухватив свой новый великолепный костюмчик, словно профессиональный модник. Показав переднюю часть, малыш разворачивается и так же весело и задорно выбегает.
"Это видео должно быть включено в его резюме, если он в будущем займется модельным бизнесом. Он просто покажет его со словами "я был рожден для этого", – комментирует пользователь allen0088.
"Женщины будут сходить с ума от такого изящно одетого мужчины!" – пишет McDonogh Rahloh.
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