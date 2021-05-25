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Малыш-модник устроил родителям показ нового костюма – потрясающее видео

Малыш-модник устроил для родителей показ нового костюма – видео

photo: Rumble Viral / Youtube
Видеоклуб
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210525/251828107/Malysh-modnik-ustroil-dlya-roditeley-pokaz-novogo-kostyuma--video.html

Видео с маленькими детьми часто становятся вирусными в Сети, и это неудивительно, ведь крохотные малыши милые и потрясающие

Пользователи Сети считают, что это видео в будущем может стать визитной карточкой парня, если он станет моделью.

На кадрах видно, как малыш радостно забегает в комнату, ухватив свой новый великолепный костюмчик, словно профессиональный модник. Показав переднюю часть, малыш разворачивается и так же весело и задорно выбегает.

"Это видео должно быть включено в его резюме, если он в будущем займется модельным бизнесом. Он просто покажет его со словами "я был рожден для этого", – комментирует пользователь allen0088.

"Женщины будут сходить с ума от такого изящно одетого мужчины!" – пишет McDonogh Rahloh.

Смотрите на видео также:

Теги:
Дети, Вирусные видео, Смешные видео

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