Малыш-модник устроил для родителей показ нового костюма – видео

Видео с маленькими детьми часто становятся вирусными в Сети, и это неудивительно, ведь крохотные малыши милые и потрясающие

Пользователи Сети считают, что это видео в будущем может стать визитной карточкой парня, если он станет моделью.

На кадрах видно, как малыш радостно забегает в комнату, ухватив свой новый великолепный костюмчик, словно профессиональный модник. Показав переднюю часть, малыш разворачивается и так же весело и задорно выбегает.

"Это видео должно быть включено в его резюме, если он в будущем займется модельным бизнесом. Он просто покажет его со словами "я был рожден для этого", – комментирует пользователь allen0088.

"Женщины будут сходить с ума от такого изящно одетого мужчины!" – пишет McDonogh Rahloh.

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