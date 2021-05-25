17:59 25 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0473
  • 100 RUB4.4992
  • USD3.3126
Поиск
Современная мама: кошка променяла своих котят на развлечения в телефоне – видео

Современная мама: кошка променяла своих котят на развлечения в телефоне – видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (760)
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/19/251830654.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210525/251830692/Sovremennaya-mama-koshka-promenyala-svoikh-kotyat-na-razvlecheniya-v-telefone--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Уже не только люди предпочитают телефоны детям, но и животных приучили к тому же!

 

На кадрах видно, как трое котят сидят на диване и тихо играются друг с другом. Позади них же сидит мама малышей. Вместо того, чтобы проводить время с ними, она нашла развлечение получше – телефон. Пушистая так пристально и бездвижно смотрит на происходящее на экране, что ей совершенно не интересно ничего вокруг.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (760)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Башня многофункционального делового комплекса Лахта-центр в Санкт-Петербурге
Лучшие небоскребы мира по версии конкурса CTBUH Awards - фото
Писатели в Грузии: в Тбилиси прошел вечер русскоязычных авторов - видео
Писатели в Грузии: в Тбилиси прошел вечер русскоязычных авторов – видео
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться