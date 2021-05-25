Современная мама: кошка променяла своих котят на развлечения в телефоне – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Уже не только люди предпочитают телефоны детям, но и животных приучили к тому же!

На кадрах видно, как трое котят сидят на диване и тихо играются друг с другом. Позади них же сидит мама малышей. Вместо того, чтобы проводить время с ними, она нашла развлечение получше – телефон. Пушистая так пристально и бездвижно смотрит на происходящее на экране, что ей совершенно не интересно ничего вокруг.

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