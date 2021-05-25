19:54 25 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0473
  • 100 RUB4.4992
  • USD3.3126
Поиск
Телеведущая, певица Ольга Бузова

Необычное свидание Бузовой: что подарил поклонник певице – видео

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/19/251832454.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210525/251832467/Neobychnoe-svidanie-Buzovoy-chto-podaril-poklonnik-pevitse--video.html

Увидев радостную певицу, многие решили подпортить ей настроение гневными комментариями о "наигранности" и пожалели ее "нового парня"

На кадрах видно, как Ольга идет по красивому парку, переступая по камням, из которых проложена дорожка по воде. Эмоции ее переполняют, и она не может скрыть свою радость и удивление от такого сюрприза. А это именно подарок от поклонника, как рассказала звезда. Она не рассказала подробностей о том, где это место и кто все это организовал, но снять много видео не поленилась.

На других фото она показывает, как покаталась на лошадях и полетала на вертолете, после чего и отправилась в это место. А когда она увидела накрытый стол на веранде с шикарным видом с музыкантами, то сразу же начала радостно смеяться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Несмотря на позитивные эмоции певицы многие комментаторы решили выплеснуть негатив. "Вечная наигранность в счастье", "Наигранная радость", "Для кого этот цирк?" – пишут пользователи. Хоть хейтеров и много, поддерживают певицу в комментариях тоже немало людей.

Теги:
Ольга Бузова, Вирусные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Башня многофункционального делового комплекса Лахта-центр в Санкт-Петербурге
Лучшие небоскребы мира по версии конкурса CTBUH Awards - фото
Дни Льва Толстого в Грузии - видеомост соединил Тбилиси и Ясную Поляну - видео
Лев Толстой в Грузии: видеомост о писателе соединил Тбилиси и Ясную Поляну
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться