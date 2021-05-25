Необычное свидание Бузовой: что подарил поклонник певице – видео

На кадрах видно, как Ольга идет по красивому парку, переступая по камням, из которых проложена дорожка по воде. Эмоции ее переполняют, и она не может скрыть свою радость и удивление от такого сюрприза. А это именно подарок от поклонника, как рассказала звезда. Она не рассказала подробностей о том, где это место и кто все это организовал, но снять много видео не поленилась.

На других фото она показывает, как покаталась на лошадях и полетала на вертолете, после чего и отправилась в это место. А когда она увидела накрытый стол на веранде с шикарным видом с музыкантами, то сразу же начала радостно смеяться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Несмотря на позитивные эмоции певицы многие комментаторы решили выплеснуть негатив. "Вечная наигранность в счастье", "Наигранная радость", "Для кого этот цирк?" – пишут пользователи. Хоть хейтеров и много, поддерживают певицу в комментариях тоже немало людей.