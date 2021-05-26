Девушка засыпала миску кота горой корма – видео бесподобной реакции питомца

К такому счастью жизнь кота не готовила, и он даже не знает, как на это все реагировать.

На кадрах видно, как кот стоит перед своей миской, в которую хозяйка вот-вот должна насыпать корм. Ничто не предвещает беды, и пушистый готовится к трапезе, однако ее приходится отложить. Хозяйка разыгрывает своего питомца и сыпет корм в миску без остановки, из-за чего она заполняется и еда сыпется уже на пол. Кот же смотрит на все это с ошеломленными глазами и поджатыми ушками, глядя то на еду, то на хозяйку, и пятится назад.

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