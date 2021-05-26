18:32 26 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0420
  • 100 RUB4.4922
  • USD3.2993
Поиск
Девушка засыпала миску кота кучей корма, и его реакция бесценна – видео

Девушка засыпала миску кота горой корма – видео бесподобной реакции питомца

photo: @imartycat / Instagram
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (763)
103668131
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1a/251844425.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210526/249955905/Devushka-zasypala-misku-kota-goroy-korma--video-bespodobnoy-reaktsii-pitomtsa.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

К такому счастью жизнь кота не готовила, и он даже не знает, как на это все реагировать.

На кадрах видно, как кот стоит перед своей миской, в которую хозяйка вот-вот должна насыпать корм. Ничто не предвещает беды, и пушистый готовится к трапезе, однако ее приходится отложить. Хозяйка разыгрывает своего питомца и сыпет корм в миску без остановки, из-за чего она заполняется и еда сыпется уже на пол. Кот же смотрит на все это с ошеломленными глазами и поджатыми ушками, глядя то на еду, то на хозяйку, и пятится назад.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (763)
Теги:
Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года
Грузия празднует День независимости - фото
День Независимости Грузии: как в Тбилиси отметили главное событие страны - видео
День независимости Грузии: как в Тбилиси отметили главное событие страны – видео
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться