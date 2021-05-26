Как прибить бутылку гвоздем и заработать, выиграв спор – видео

Кто-то скажет, что прибить бутылку гвоздём к дереву невозможно, но с таким человеком есть смысл поспорить и даже заработать на этом

В Жизни может наступить время, когда в кармане не остается наличных, а зарплата еще не скоро. В такие моменты лишний заработок не помешает, и это видео может с этим помочь. Немного обогатиться можно без особых усилий, для этого понадобятся лишь гвоздь и пустая бутылка из стекла. А дальше остается дело за малым.

Как пробить в бутылке красивую дырку, чтобы не разбить ее вдребезги и повесить куда угодно, прекрасно показано на этом видео. Остается лишь найти жертву, которая уверенно скажет: "Нет, такое сделать невозможно". И доказать, что она ошибается.

Метод и правда действенный. Один из комментаторов видеоролика даже отметил его следующей репликой: "Бутылка в шоке, бомжи тоже… зачем сдавать (если) можно забить…".

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