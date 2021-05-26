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Велосипедист решил смело пересечь реку, но все пошло не по плану – видео

Парень решил пересечь реку верхом на велосипеде, но все пошло не по плану – видео

photo: u/moirakangaroo / Reddit
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210526/251838391/Paren-reshil-peresech-reku-verkhom-na-velosipede-no-vse-poshlo-ne-po-planu--video.html

Неудачи – главные атрибуты многих забавных и смешных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Взгляд парня ясно дал понять, что он смиренно принял свою нелегкую судьбу неудачника.

На кадрах видно, как велосипедист съезжает на своем транспорте в очень неглубокую реку с шириной чуть больше десяти метров. Он удачно проезжает половину пути, однако слишком сильное течение в конце концов выбивает велосипед у него из-под ног. Сначала парень пытается спасти транспорт, после неудачной попытки уже пытается спасти хотя бы себя, но и тут не получается. В результате он просто перестает что-либо делать и дает течению унести себя вниз.

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Теги:
Вирусные видео, Смешные видео

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