Парень решил пересечь реку верхом на велосипеде, но все пошло не по плану – видео

Взгляд парня ясно дал понять, что он смиренно принял свою нелегкую судьбу неудачника.
На кадрах видно, как велосипедист съезжает на своем транспорте в очень неглубокую реку с шириной чуть больше десяти метров. Он удачно проезжает половину пути, однако слишком сильное течение в конце концов выбивает велосипед у него из-под ног. Сначала парень пытается спасти транспорт, после неудачной попытки уже пытается спасти хотя бы себя, но и тут не получается. В результате он просто перестает что-либо делать и дает течению унести себя вниз.
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