В зоопарке Израиля слоны закрыли собой слоненка во время ракетных атак – видео

Животные – главные герои многих интересных и удивительных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

Группа слонов в израильском зоопарке соорудила живой щит для слоненка после того, как раздался сигнал воздушной тревоги. На кадрах видно, как несколько слонов окружают 14-месячного детеныша и встают в круг спиной друг к другу, чтобы со всех сторон наблюдать за потенциальной опасностью. Слышно, как даже после громкого взрыва слоны ни шелохнулись и продолжили оборонять слоненка.

"Когда они чувствуют опасность, они собираются вокруг самого молодого сородича, создавая что-то вроде щита", – рассказал смотритель зоопарка Гай Кфир. По его словам, такое же можно увидеть, когда кто-либо из слоних рожает – остальные собираются вокруг нее и становятся защитой.

Ситуация между Израилем и Палестиной обострилась 10 мая. После 11 дней ракетных обстрелов стороны договорились о прекращении огня.