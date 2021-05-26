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Слоны в тбилисском зоопарке

В зоопарке Израиля слоны закрыли собой слоненка во время ракетных атак – видео

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210526/251839740/V-zooparke-Izrailya-slony-zakryli-soboy-slonenka-vo-vremya-raketnykh-atak--video.html

Животные – главные герои многих интересных и удивительных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

Группа слонов в израильском зоопарке соорудила живой щит для слоненка после того, как раздался сигнал воздушной тревоги. На кадрах видно, как несколько слонов окружают 14-месячного детеныша и встают в круг спиной друг к другу, чтобы со всех сторон наблюдать за потенциальной опасностью. Слышно, как даже после громкого взрыва слоны ни шелохнулись и продолжили оборонять слоненка.

"Когда они чувствуют опасность, они собираются вокруг самого молодого сородича, создавая что-то вроде щита", – рассказал смотритель зоопарка Гай Кфир. По его словам, такое же можно увидеть, когда кто-либо из слоних рожает – остальные собираются вокруг нее и становятся защитой.

Ситуация между Израилем и Палестиной обострилась 10 мая. После 11 дней ракетных обстрелов стороны договорились о прекращении огня.

Теги:
Вирусные видео, Видео с животными

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