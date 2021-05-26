Пушистая магия: кошка "вытекла" из ниоткуда на кухне и удивила всех – видео

В увиденное просто невозможно поверить: покажется, что это монтаж. Даже второй кот в шоке.
На кадрах видно, как бело-серый кот сидит на кухне и смотрит в сторону кухонных шкафчиков. Все они закрыты, причем закрыты полностью – нигде не видно щелей. Однако внезапно из-под одной выдвижной полки появляется белая голова. Непонятно как, но белоснежная кошка начинает буквально "вытекать" из закрытого шкафчика, медленно увеличиваясь в размерах. А когда кошка встает на лапы и показывает свои истинные огромные размеры, вопросов появляется еще больше.
"Кто-то еще хочет оспорить, что коты – это жидкость?!" – написала пользовательница durdomkr.
"Мне кажется, кот, который наблюдает, тоже немного в шоке", – подметила @elvira_27.03.
"У вас молоко убежало", – в шутку добавила @irishkatimchenko
Смотрите на видео также:
- "Жидкими" могут быть не только коты, но и собаки
-
Пухлый кот попытался протиснуться через ограждение и поплатился
- "Не дам его в обиду": кошка спасает друга от ветеринара