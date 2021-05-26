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Пушистая магия: кошка вытекла из ниоткуда на кухне и удивила всех – видео

Пушистая магия: кошка "вытекла" из ниоткуда на кухне и удивила всех – видео

photo: @milathestaffie / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (761)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1a/251842047.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210526/251842114/Pushistaya-magiya-koshka-vytekla-iz-niotkuda-na-kukhne-i-udivila-vsekh--video.html

Кошки и собаки часто попадают в объектив камер телефонов, а их забавное поведение приносит авторам миллионы просмотров

В увиденное просто невозможно поверить: покажется, что это монтаж. Даже второй кот в шоке.

 

На кадрах видно, как бело-серый кот сидит на кухне и смотрит в сторону кухонных шкафчиков. Все они закрыты, причем закрыты полностью – нигде не видно щелей. Однако внезапно из-под одной выдвижной полки появляется белая голова. Непонятно как, но белоснежная кошка начинает буквально "вытекать" из закрытого шкафчика, медленно увеличиваясь в размерах. А когда кошка встает на лапы и показывает свои истинные огромные размеры, вопросов появляется еще больше.

"Кто-то еще хочет оспорить, что коты – это жидкость?!" – написала пользовательница durdomkr.

"Мне кажется, кот, который наблюдает, тоже немного в шоке", – подметила @elvira_27.03.

"У вас молоко убежало", – в шутку добавила @irishkatimchenko

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (761)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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