Пушистая магия: кошка "вытекла" из ниоткуда на кухне и удивила всех – видео

Кошки и собаки часто попадают в объектив камер телефонов, а их забавное поведение приносит авторам миллионы просмотров

В увиденное просто невозможно поверить: покажется, что это монтаж. Даже второй кот в шоке.

На кадрах видно, как бело-серый кот сидит на кухне и смотрит в сторону кухонных шкафчиков. Все они закрыты, причем закрыты полностью – нигде не видно щелей. Однако внезапно из-под одной выдвижной полки появляется белая голова. Непонятно как, но белоснежная кошка начинает буквально "вытекать" из закрытого шкафчика, медленно увеличиваясь в размерах. А когда кошка встает на лапы и показывает свои истинные огромные размеры, вопросов появляется еще больше.

"Кто-то еще хочет оспорить, что коты – это жидкость?!" – написала пользовательница durdomkr.

"Мне кажется, кот, который наблюдает, тоже немного в шоке", – подметила @elvira_27.03.

"У вас молоко убежало", – в шутку добавила @irishkatimchenko

Смотрите на видео также: