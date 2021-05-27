Невысокая бабушка придумала оригинальный способ садиться в большой джип – видео

Этот способ довольно практичен и легко осуществим, поэтому точно пригодится всем.
Как рассказал автор ролика, машина его 65-летней матери была в ремонте, поэтому автомобильный дилер выдал ей на время большой пикап Ford F-150. Однако женщине было трудно садиться в салон, поэтому она изобрела гениальный способ, как облегчить себе задачу.
Женщина привязала к маленькому стульчику две веревки, поставила его у двери, поднялась на него и с легкостью забралась в джип. В конце она подняла стул за веревки и положила в салон.
"А как ты будешь вылезать? Покажи нам, как ты выйдешь из машины", – со смехом спрашивает ее дочь. Тогда бабушка сбрасывает стул вниз, держа его за веревки, ступает на него, а затем на землю.
Смотрите на видео также:
- Парни нашли простейший способ открывать стеклянные бутылки за секунду
-
Мужчина показал способ очистки сваренного яйца за секунды
- Папа нашел лучший способ успокоить плачущих дочерей