15:42 27 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0420
  • 100 RUB4.4922
  • USD3.2993
Поиск
В Крыму дельфин подплыл на берег поиграть с собакой – удивительное видео

В Крыму дельфины подплыли на берег поиграть с собакой – удивительное видео

photo: @pawsomepets / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (763)
98 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1b/251851229.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210527/251851269/V-Krymu-delfiny-podplyli-na-bereg-poigrat-s-sobakoy--udivitelnoe-video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Они подплыли к домашнему питомцу настолько близко, что его радости и радости хозяйки не было предела.

 

На кадрах видно, как в воде у пляжа плавает дельфин. Он подплывает буквально к самому берегу, где к нему подбегает собака, и отплывает чуть подальше. Еще через несколько секунд дельфин возвращается к собаке и едва не кидается к ней в объятья – настолько близко оказывается к питомцу. Хозяйка четвероногого по кличке Патрик отмечает, что дельфин его все-таки потрогал. Но и это еще не все: позже появился еще один дельфин, который тоже присоединился к игре животных.

Смотрите также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (763)
Теги:
Крым, Дельфины, Собака, Вирусные видео, Видео с животными

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года
Грузия празднует День независимости - фото
Русский писатель и Грузия: в Тбилиси проходят Дни Льва Толстого - видео
Русский писатель и Грузия: в Тбилиси проходят Дни Льва Толстого - видео
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться