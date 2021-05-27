В Крыму дельфины подплыли на берег поиграть с собакой – удивительное видео

Они подплыли к домашнему питомцу настолько близко, что его радости и радости хозяйки не было предела.

На кадрах видно, как в воде у пляжа плавает дельфин. Он подплывает буквально к самому берегу, где к нему подбегает собака, и отплывает чуть подальше. Еще через несколько секунд дельфин возвращается к собаке и едва не кидается к ней в объятья – настолько близко оказывается к питомцу. Хозяйка четвероногого по кличке Патрик отмечает, что дельфин его все-таки потрогал. Но и это еще не все: позже появился еще один дельфин, который тоже присоединился к игре животных.

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