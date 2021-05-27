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Собака решила погладить кота, а он обнял ее в ответ – умилительное видео

Собака решила погладить кота, а он обнял ее в ответ – умилительное видео

photo: @jor_nicole4 / Twitter
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (764)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1b/251853240.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210527/251853296/Sobaka-reshila-pogladit-kota-a-on-obnyal-ee-v-otvet--umilitelnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

После такого устоявшаяся фраза "как кошка с собакой" должна означать "с любовью и заботой".

На кадрах видно, как пушистый кот по кличке Пампкин (с англ. pumpkin – тыква) лежит на диване, а над ним стоит собака по кличке Мэгги. Внезапно она поднимает свою праву лапу и гладит отдыхающего приятеля. А тот моментально встает и обнимает свою подругу. Может показаться, что он кусает Мэгги, однако если приглядеться, можно увидеть, что это не так. Пушистый действительно обнял подругу лапами и просто к ней прижался.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (764)
Теги:
Собака, кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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