Собака решила погладить кота, а он обнял ее в ответ – умилительное видео

После такого устоявшаяся фраза "как кошка с собакой" должна означать "с любовью и заботой".

Did my dog just pet my cat?? And did my cat just hug my dog?? pic.twitter.com/PuNWB1Ggzw — Jordan Ireland (@jor_nicole4) December 28, 2018

На кадрах видно, как пушистый кот по кличке Пампкин (с англ. pumpkin – тыква) лежит на диване, а над ним стоит собака по кличке Мэгги. Внезапно она поднимает свою праву лапу и гладит отдыхающего приятеля. А тот моментально встает и обнимает свою подругу. Может показаться, что он кусает Мэгги, однако если приглядеться, можно увидеть, что это не так. Пушистый действительно обнял подругу лапами и просто к ней прижался.

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