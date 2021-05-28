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Любвеобильный пес всегда обнимает хозяев в ответ – умилительное видео

Любвеобильный пес всегда обнимает малыша в ответ – умилительное видео

photo: @charliedelta1991 / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (766)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1c/251856078.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210528/251856110/Lyubveobilnyy-pes-vsegda-obnimaet-malysha-v-otvet--umilitelnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Автор видео отметила, что питомец никогда не оставит ласки и заботу хозяев без ответа.

 

На кадрах видно, как маленький мальчик стоит рядом с золотистым ретривером у кровати и обнимает его. Как только малыш отпускает питомца, тот встает на задние лапы и обнимает маленького хозяина в ответ. Как отметила мама ребенка, пес всегда поступает так, когда по отношению к нему проявляют заботу, и не оставляет ее без ответа.

Видео набрало более 14 миллионов просмотров и 4 миллионов лайков. Пользователи сети отметили, что не понимают, как можно не любить собак после таких видео, и признаются, что после просмотра на глазах наворачиваются слезы.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (766)
Теги:
Собака, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

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