Любвеобильный пес всегда обнимает малыша в ответ – умилительное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Автор видео отметила, что питомец никогда не оставит ласки и заботу хозяев без ответа.

На кадрах видно, как маленький мальчик стоит рядом с золотистым ретривером у кровати и обнимает его. Как только малыш отпускает питомца, тот встает на задние лапы и обнимает маленького хозяина в ответ. Как отметила мама ребенка, пес всегда поступает так, когда по отношению к нему проявляют заботу, и не оставляет ее без ответа.

Видео набрало более 14 миллионов просмотров и 4 миллионов лайков. Пользователи сети отметили, что не понимают, как можно не любить собак после таких видео, и признаются, что после просмотра на глазах наворачиваются слезы.

Смотрите на видео также: