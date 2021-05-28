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Очень жадный и голодный котенок испортил обед всей семье – смешное видео

Очень жадный и голодный котенок испортил обед всей семье – смешное видео

photo: @feralcatfamily / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (766)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1c/251859620.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210528/251859669/Ochen-zhadnyy-i-golodnyy-kotenok-isportil-obed-vsey-seme--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Правило №1 для хозяев: когда готовишь обед котятам, их нужно оставлять в другой комнате.

 

На кадрах видно, как черный и серый котенок стоят около ног хозяина и ждут, когда он положит им в миски еду. По количеству мисок видно, что пушистых в доме больше – еще двое. И если черный котенок смиренно ждет обеда, то серый ждать больше не собирается. Он прыгает хозяину на ногу и начинает карабкаться вверх, после чего эффектно прыгает в сторону подноса с мисками и не менее эффектно роняет его вниз, раскидывая еду по всей кухне. Кажется, ему влетит не только от людей, но и от своей пушистой семьи.

Как отметил автор, с котенком все в порядке. Он сразу же вскочил и начал прибирать бардак, быстрыми темпами поедая корм.

Видео набрало более 6 миллионов просмотров, и пользователи отмечают, что часто сталкивались с такой же историей: котята карабкались по ним, запрыгивали на шею и на голову, лишь бы оказаться поближе к еде.

"Жадность котика сгубила", – написал в комментариях Hawkey Maddyson.

"Заметка для себя: оставить котят в другой комнате, пока готовишь им еду", – добавила пользовательница Mooky.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (766)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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