Очень жадный и голодный котенок испортил обед всей семье – смешное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Правило №1 для хозяев: когда готовишь обед котятам, их нужно оставлять в другой комнате.

На кадрах видно, как черный и серый котенок стоят около ног хозяина и ждут, когда он положит им в миски еду. По количеству мисок видно, что пушистых в доме больше – еще двое. И если черный котенок смиренно ждет обеда, то серый ждать больше не собирается. Он прыгает хозяину на ногу и начинает карабкаться вверх, после чего эффектно прыгает в сторону подноса с мисками и не менее эффектно роняет его вниз, раскидывая еду по всей кухне. Кажется, ему влетит не только от людей, но и от своей пушистой семьи.

Как отметил автор, с котенком все в порядке. Он сразу же вскочил и начал прибирать бардак, быстрыми темпами поедая корм.

Видео набрало более 6 миллионов просмотров, и пользователи отмечают, что часто сталкивались с такой же историей: котята карабкались по ним, запрыгивали на шею и на голову, лишь бы оказаться поближе к еде.

"Жадность котика сгубила", – написал в комментариях Hawkey Maddyson.

"Заметка для себя: оставить котят в другой комнате, пока готовишь им еду", – добавила пользовательница Mooky.

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