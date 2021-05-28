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Хозяин застал щенка за милой игрой с бабочкой – удивительное видео

Понравилась мордочка: бабочка подлетела к щенку и начала с ним играть – удивительное видео

photo: @keatxngrant / Twitter
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (767)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/18/251259273.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210528/251861215/Ponravilas-mordochka-babochka-podletela-k-schenku-nachala-s-nim-igrat--udivitelnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Чем-то милый песик привлек внимания крохотного создания, которое его ни чуть не боится!

На кадрах видно, как щенок лежит на спине на крыльце дома, а вокруг него летает яркая красная бабочка. Она садится то на его лапу, то на нос, а питомец пытается ее поймать и укусить. Удивительно, но это ничуть не пугает хрупкое создание, и бабочка продолжает играться с малышом, которому, видимо, в конце это надоедает. Но сбежать у него не получается, потому что бабочка повсюду преследует его.

Видео настолько понравилось пользователям, что за несколько дней набрало свыше пяти миллионов просмотров на странице автора.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (767)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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