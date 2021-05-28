Мама-кошка привела котенка познакомиться с питбулем – умилительное видео

Любовь и доверие этой кошки к псу не знает границ – кажется, кое-кто станет папой поневоле.

На кадрах видно, как рыжая кошка кладет на кровать своего котенка, который толком еще не может держать равновесие. После этого она ложится к своему приятелю – псу породы питбуль – и знакомит их друг с другом. Причем мама ни капли не боится за малыша: она ложится, опираясь на питбуля, и обнимает его, показывая любовь, а другой лапой гладит своего малыша. Она словно говорит приятелю: "Посмотри на это чудо, ты будешь помогать мне его воспитывать".

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