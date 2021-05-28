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Мама-кошка привела котенка познакомиться с питбулем – умилительное видео

Мама-кошка привела котенка познакомиться с питбулем – умилительное видео

photo: @chelseabird2021 / TIkTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (768)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1c/251865123.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210528/251865160/Mama-koshka-privela-kotenka-poznakomitsya-s-pitbulem--umilitelnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Любовь и доверие этой кошки к псу не знает границ – кажется, кое-кто станет папой поневоле.

 

На кадрах видно, как рыжая кошка кладет на кровать своего котенка, который толком еще не может держать равновесие. После этого она ложится к своему приятелю – псу породы питбуль – и знакомит их друг с другом. Причем мама ни капли не боится за малыша: она ложится, опираясь на питбуля, и обнимает его, показывая любовь, а другой лапой гладит своего малыша. Она словно говорит приятелю: "Посмотри на это чудо, ты будешь помогать мне его воспитывать".

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (768)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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