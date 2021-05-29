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Девушка показала реакцию кошки на ее уход из дома и растрогала Сеть – видео

Девушка показала трогательную реакцию кошки на ее уход из дома – видео довело всех до слез

photo: @chapeua / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (770)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/11/251192233.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210529/251192266/Devushka-snyala-na-video-trogatelnuyu-reaktsiyu-koshki-na-ee-ukhod-iz-doma-i-dovela-vsekh-do-slez.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

В комментариях советуют сразу приготовить салфетки, потому что эмоции сдержать не получится.

 

По словам девушки, ее кошка, которую она давно подобрала с улицы, очень не любит, когда хозяйка уходит из дома. Поэтому пушистая всегда выскакивает вслед за ней, как только открывается дверь. Из-за этого девушке приходится "забрасывать" питомца как можно дальше, чтобы успеть закрыть дверь. Как только она это делает и закрывает замок, кошка сначала прислушивается и, когда девушка не возвращается, начинает плакать. Она обиженно отбегает от двери и мяукает. По словам хозяйки, так продолжалось еще несколько минут.

Смотрите на видео также:  

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (770)
Теги:
кошки, Вирусные видео, Видео с животными

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