Пес понял, что его вместо парка везут к ветеринару – видео забавной реакции питомца

Взгляд питомца, осознавшего, что хозяйка свернула совсем не туда, где находится парк, бесценен.
На кадрах видно, как питбуль по кличке Отис сидит на заднем сиденье в машине, и его куда-то везут. Подпись на видео ставит все на свои места: "Когда Отис осознал, что мы повернули к ветклинике, а не к парку для собак". И действительно, пес выглядит так, словно понимает, что его ждет отнюдь не веселье. Его взгляд полный разочарования, обиды и боли умилил Сеть. Многие комментаторы даже попросили хозяйку отвезти питомца в парк после ветеринара, потому что очень уж его жалко.
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