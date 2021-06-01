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Пес осознал, что вместо парка его везут к ветеринару – видео его бесценной реакции

Пес понял, что его вместо парка везут к ветеринару – видео забавной реакции питомца

photo: @ottisthepitbull / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (770)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/14/251223359.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210601/251223395/Pes-ponyal-chto-ego-vmesto-parka-vezut-k-veterinaru--video-zabavnoy-reaktsii-pitomtsa.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Взгляд питомца, осознавшего, что хозяйка свернула совсем не туда, где находится парк, бесценен.

 

На кадрах видно, как питбуль по кличке Отис сидит на заднем сиденье в машине, и его куда-то везут. Подпись на видео ставит все на свои места: "Когда Отис осознал, что мы повернули к ветклинике, а не к парку для собак". И действительно, пес выглядит так, словно понимает, что его ждет отнюдь не веселье. Его взгляд полный разочарования, обиды и боли умилил Сеть. Многие комментаторы даже попросили хозяйку отвезти питомца в парк после ветеринара, потому что очень уж его жалко.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (770)
Теги:
Собака, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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