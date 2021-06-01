Заботливый пес успокоил сородича, которому приснился страшный сон – милое видео

Он с такой заботой обнял испуганного друга, что тот почувствовал себя как за каменной стеной.
На кадрах видно, как золотистый ретривер по кличке Лейкер спит на полу, а неподалеку от него в лежаке лежит второй четвероногий. Как рассказала автор видео, у Лейкера часто случаются приступы, когда он во сне вскакивает с испугом и растерянностью. На этом видео как раз это и произошло.
Внезапно ретривер в панике вспрыгнул, осматриваясь по сторонам и пытаясь убежать от невидимой угрозы. Увидев это, его сородич тоже вскочил и бросился обнимать приятеля, чтобы успокоить. И у него получилось – золотистый ретривер пришел в себя и даже поблагодарил друга собачьим жестом.
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