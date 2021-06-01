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Заботливый пес успокоил сородича, которому приснился страшный сон – милое видео

Заботливый пес успокоил сородича, которому приснился страшный сон – милое видео

photo: ViralHog / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (771)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/01/251894420.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210601/251894612/Zabotlivyy-pes-uspokoil-sorodicha-kotoromu-prisnilsya-strashnyy-son--miloe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Он с такой заботой обнял испуганного друга, что тот почувствовал себя как за каменной стеной.

На кадрах видно, как золотистый ретривер по кличке Лейкер спит на полу, а неподалеку от него в лежаке лежит второй четвероногий. Как рассказала автор видео, у Лейкера часто случаются приступы, когда он во сне вскакивает с испугом и растерянностью. На этом видео как раз это и произошло.

Внезапно ретривер в панике вспрыгнул, осматриваясь по сторонам и пытаясь убежать от невидимой угрозы. Увидев это, его сородич тоже вскочил и бросился обнимать приятеля, чтобы успокоить. И у него получилось – золотистый ретривер пришел в себя и даже поблагодарил друга собачьим жестом.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (771)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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