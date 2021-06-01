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Две вороны хитро развели уличного кота и украли у него еду – забавное видео

Две вороны хитро развели уличного кота и украли у него еду – забавное видео

photo: @koshkindvor / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (771)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/01/251898458.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210601/251898524/Dve-vorony-khitro-razveli-ulichnogo-kota-i-ukrali-u-nego-edu--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Командная работа пернатых заслуживает похвалы – в действительности одни из самых умных птиц.

 

Этот забавный случай произошел в одном из дворов Санкт-Петербурга. На кадрах видно, как рыжий кот сидит на парковке и что-то ест, а вокруг него расхаживают две вороны. Одна из них отходит от кота подальше, оставаясь у него на виду, словно ничего не собирается делать, а другая – подкрадывается сзади и клюет пушистого в спину. Естественно, тот вскакивает и бежит за пернатой, в то время как вторая ворона быстро подбегает к еде и крадет ее.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (771)
Теги:
кошки, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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