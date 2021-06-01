Две вороны хитро развели уличного кота и украли у него еду – забавное видео

Командная работа пернатых заслуживает похвалы – в действительности одни из самых умных птиц.

Этот забавный случай произошел в одном из дворов Санкт-Петербурга. На кадрах видно, как рыжий кот сидит на парковке и что-то ест, а вокруг него расхаживают две вороны. Одна из них отходит от кота подальше, оставаясь у него на виду, словно ничего не собирается делать, а другая – подкрадывается сзади и клюет пушистого в спину. Естественно, тот вскакивает и бежит за пернатой, в то время как вторая ворона быстро подбегает к еде и крадет ее.

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