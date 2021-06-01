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Центр океанографии и морской биологии Москвариум открылся на ВДНХ

Гигантская акула решила покружить вокруг круизного лайнера и напугала пассажиров – видео

© photo: Sputnik / Sergey Guneev
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210601/251901201/Gigantskaya-akula-reshila-pokruzhit-vokrug-kruiznogo-laynera-i-napugala-passazhirov--video.html

Животные – главные герои многих захватывающих и интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

Пользователи Сети отметили, что тоже бы испугались, оказавшись на месте путешественников.

 

На кадрах видно, как огромная акула подплывает к круизному лайнеру, заполненному туристами, и кружит вокруг него. Пассажиры, в свою очередь, сильно удивляются увиденным, снимают акулу на камеру и, будучи напуганными, восклицают: "Боже мой!" Испугались не только они, но и пользователи Сети, посмотревшие видео. Однако их быстро успокоили знатоки: это исполинская акула, которая питается планктоном, поэтому для людей она ни капли не опасна.

Смотрите на видео также:

Теги:
Видео с животными, Вирусные видео

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