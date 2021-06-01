Гигантская акула решила покружить вокруг круизного лайнера и напугала пассажиров – видео

Животные – главные герои многих захватывающих и интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

Пользователи Сети отметили, что тоже бы испугались, оказавшись на месте путешественников.

На кадрах видно, как огромная акула подплывает к круизному лайнеру, заполненному туристами, и кружит вокруг него. Пассажиры, в свою очередь, сильно удивляются увиденным, снимают акулу на камеру и, будучи напуганными, восклицают: "Боже мой!" Испугались не только они, но и пользователи Сети, посмотревшие видео. Однако их быстро успокоили знатоки: это исполинская акула, которая питается планктоном, поэтому для людей она ни капли не опасна.

Смотрите на видео также: