Гигантская акула решила покружить вокруг круизного лайнера и напугала пассажиров – видео

Пользователи Сети отметили, что тоже бы испугались, оказавшись на месте путешественников.
На кадрах видно, как огромная акула подплывает к круизному лайнеру, заполненному туристами, и кружит вокруг него. Пассажиры, в свою очередь, сильно удивляются увиденным, снимают акулу на камеру и, будучи напуганными, восклицают: "Боже мой!" Испугались не только они, но и пользователи Сети, посмотревшие видео. Однако их быстро успокоили знатоки: это исполинская акула, которая питается планктоном, поэтому для людей она ни капли не опасна.
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