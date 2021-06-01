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Собака заулыбалась, когда поняла, что ее забирают из приюта – умилительное видео

Собака из приюта поняла, что ее забирают, и заулыбалась – видео растрогало всех

photo: @pawsclawsnyalls / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (772)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/01/251902369.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210601/251902400/Sobaka-iz-priyuta-ponyala-chto-ee-zabirayut-i-zaulybalas--video-rastrogalo-vsekh.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Маленький щенок не смог сдержать эмоций, когда увидел в приюте своего спасителя, готового его забрать.

Кличка этой красивой малышки – Майли. Ей было всего несколько месяцев, когда она попала в приют. На кадрах видно, как она мило улыбается, поднимая голову и глядя на людей вокруг. Даже если малышка делает это непроизвольно, выглядит она очаровательно.

 

"Если это не скрасит ваш день, то я не знаю, что сможет", – подписала видео ее автор. Как она рассказала в комментариях, Майли забрали добрые люди и малышка не перестает улыбаться даже теперь.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (772)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео

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