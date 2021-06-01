Собака из приюта поняла, что ее забирают, и заулыбалась – видео растрогало всех

Маленький щенок не смог сдержать эмоций, когда увидел в приюте своего спасителя, готового его забрать.
Кличка этой красивой малышки – Майли. Ей было всего несколько месяцев, когда она попала в приют. На кадрах видно, как она мило улыбается, поднимая голову и глядя на людей вокруг. Даже если малышка делает это непроизвольно, выглядит она очаровательно.
"Если это не скрасит ваш день, то я не знаю, что сможет", – подписала видео ее автор. Как она рассказала в комментариях, Майли забрали добрые люди и малышка не перестает улыбаться даже теперь.
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