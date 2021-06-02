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Гусь вмешался в разборки двух лам – забавное видео

Миролюбивый гусь разнял затеявших драку лам – удивительное видео

photo: ViralHog / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (773)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/02/251905334.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210602/251905346/Mirolyubivyy-gus-raznyal-zateyavshikh-draku-lam--udivitelnoe-video.html

Животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Птица не была готова терпеть такое на территории дома и быстро усмирила драчунов.

Как рассказала автор видео, она, находясь в доме, услышала снаружи, как две ламы издавали странные звуки. Когда женщина вышла к ним, она увидела, что те сильно плюются друг в друга. На кадрах видно, как одна лама бросается на другую, и они начинают толкаться. Буквально через несколько секунд в кадре появляется гусь, который с громким криком бросается в их сторону и заставляет их разбежаться.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (773)
Теги:
Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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