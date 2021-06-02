Миролюбивый гусь разнял затеявших драку лам – удивительное видео

Птица не была готова терпеть такое на территории дома и быстро усмирила драчунов.
Как рассказала автор видео, она, находясь в доме, услышала снаружи, как две ламы издавали странные звуки. Когда женщина вышла к ним, она увидела, что те сильно плюются друг в друга. На кадрах видно, как одна лама бросается на другую, и они начинают толкаться. Буквально через несколько секунд в кадре появляется гусь, который с громким криком бросается в их сторону и заставляет их разбежаться.
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