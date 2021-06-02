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Два гуся пришли на разборки ко псу – видео их смешных переговоров

Два гуся пришли на переговоры к сторожевому псу – видео их смешного спора

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (774)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210602/251907911/Dva-gusya-prishli-na-peregovory-k-storozhevomu-psu--video-ikh-smeshnogo-spora.html

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Видимо, они просят четвероногого пропустить их к гусыням и очень недовольны неудачными переговорами.

 

На кадрах видно, как два гуся стоят около сарайчика, вход в который охраняет питбуль. Они ведут с ним очень оживленную беседу о чем-то, а четвероногий лишь молча слушает. Это, видимо, еще больше злит одного из гусей, поэтому он рвется вперед, чтобы показать псу, кто здесь главный. Однако эта идея не нравится второму, поэтому он хватает приятеля за шею и отводит подальше.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (774)
Теги:
Собака, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

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