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Познала суть материнства: мама-собака пытается спастись от своих щенков – забавное видео

Познала суть материнства: мама-собака пытается спастись от своих щенков – забавное видео

photo: @pippas.paws / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (775)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/02/251909680.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210602/251909753/Poznala-sut-materinstva-mama-sobaka-pytaetsya-spastis-ot-svoikh-schenkov--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Отчаявшись, она решает попробовать спрятаться хотя бы за деревом, но и эта затея обречена на провал.

 

На кадрах видно, как собака породы далматинец ходит по крыльцу дома и пытается избежать столкновения со своими щенками, которые пытаются ее окружить и не дают прохода. Она даже пытается спрятаться за деревом в надежде, что щенки ее не найдут. Но не тут-то было – командная работа более десяти щенков дает плоды, и маме они сбежать не дадут. Но и собаку можно понять: с таким количеством маленьких детей не справилась бы ни одна мама.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (775)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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