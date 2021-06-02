Познала суть материнства: мама-собака пытается спастись от своих щенков – забавное видео

Отчаявшись, она решает попробовать спрятаться хотя бы за деревом, но и эта затея обречена на провал.

На кадрах видно, как собака породы далматинец ходит по крыльцу дома и пытается избежать столкновения со своими щенками, которые пытаются ее окружить и не дают прохода. Она даже пытается спрятаться за деревом в надежде, что щенки ее не найдут. Но не тут-то было – командная работа более десяти щенков дает плоды, и маме они сбежать не дадут. Но и собаку можно понять: с таким количеством маленьких детей не справилась бы ни одна мама.

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