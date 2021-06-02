Парень решил пожарить шашлык оригинальным способом и влетел на 80 тысяч долларов – видео

Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных и смешных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Житель Китая решил, что жарить мясо на мангале слишком скучно, но сильно пожалел о своей "оригинальности".

На кадрах видно, как на одной из подземных парковок Китая молодой парень сидит у багажника своего красного Ламборджини и держит в руках шампур с мясом. Он поднес его к выхлопной трубе, из которой появляется огонь, когда сидящий внутри человек жмет на педаль газа. В результате жарка шашлыка закончилась тем, что из машины повалили клубы белого дыма, и обед пришлось отменять. А как стало известно позже, ремонт роскошной машины обошелся владельцу в почти 80 тысяч долларов. Такова для него цена обычного шашлыка.

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