Маленькая девочка играет музыку для животных в опустевшем зоопарке – видео

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Она решила составить компанию животным, оказавшимся в одиночестве, и помочь им расслабиться.

В одном из зоопарков Таиланда 11-летняя девочка стала частым визитером зоопарка. Но приходит она не просто посмотреть на животных, а сыграть для них музыку. Девочка приносит с собой синтезатор и играет для лемуров, зебр, сурикатов, бегемотов и других животных. По ее словам, таким образом она хочет составить им компанию, потому что из-за коронавируса посетителей в зоопарке стало меньше и животные чувствуют себя одинокими. Как рассказал директор зоопарка, животные явно заинтересовались выступлениями юной артистки и с интересом слушают музыку, окружая девочку.

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