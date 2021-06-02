Маленькая девочка играет музыку для животных в опустевшем зоопарке – видео

Она решила составить компанию животным, оказавшимся в одиночестве, и помочь им расслабиться.
В одном из зоопарков Таиланда 11-летняя девочка стала частым визитером зоопарка. Но приходит она не просто посмотреть на животных, а сыграть для них музыку. Девочка приносит с собой синтезатор и играет для лемуров, зебр, сурикатов, бегемотов и других животных. По ее словам, таким образом она хочет составить им компанию, потому что из-за коронавируса посетителей в зоопарке стало меньше и животные чувствуют себя одинокими. Как рассказал директор зоопарка, животные явно заинтересовались выступлениями юной артистки и с интересом слушают музыку, окружая девочку.
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