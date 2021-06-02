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Дендрологический парк в Шекветили - лемуры смотрят на посетителей

Маленькая девочка играет музыку для животных в опустевшем зоопарке – видео

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Видеоклуб
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210602/251912414/Malenkaya-devochka-igraet-muzyku-dlya-zhivotnykh-v-opustevshem-zooparke--video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Она решила составить компанию животным, оказавшимся в одиночестве, и помочь им расслабиться.

В одном из зоопарков Таиланда 11-летняя девочка стала частым визитером зоопарка. Но приходит она не просто посмотреть на животных, а сыграть для них музыку. Девочка приносит с собой синтезатор и играет для лемуров, зебр, сурикатов, бегемотов и других животных. По ее словам, таким образом она хочет составить им компанию, потому что из-за коронавируса посетителей в зоопарке стало меньше и животные чувствуют себя одинокими. Как рассказал директор зоопарка, животные явно заинтересовались выступлениями юной артистки и с интересом слушают музыку, окружая девочку.

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Теги:
Видео с животными, Вирусные видео

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