Парень переделал злобное мяуканье кота в музыкальный трек и создал хит – видео

Слушать это произведение искусства можно вечно – пользователи даже скачали трек в свой плейлист.
Музыкант решил использовать популярное в последнее время видео со злым котом, который мяукает с разной интонацией в зависимости от положения руки хозяина, и записать процесс создания трека на видео. На кадрах видно, как он записывает звуки шейкера, несколько битов, бас и другие эффекты, которые позже наложит на мяуканье. Также он повторяет звуки кота своим голосом.
А затем идет припев:
"Я человек, а ты кот, мы создаем музыку и это факт. Я ненавижу слышать тебя кричащим из-за страха, но не волнуйся, я с тобой".
Видео набрало более 1,3 миллиона просмотров на Youtube-канале музыканта и еще миллионы просмотров в других социальных сетях. Многим пользователям так понравился трек, что они захотели скачать его себе, и музыкант выпустил полную версию трека.
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