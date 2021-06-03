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Парень переделал злобное мяуканье кота в музыкальный трек и создал хит – видео

Парень переделал злобное мяуканье кота в музыкальный трек и создал хит – видео

photo: The Kiffness / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (777)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/03/251920234.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210603/251920345/Paren-peredelal-zlobnoe-myaukane-kota-v-muzykalnyy-trek-i-sozdal-khit--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Слушать это произведение искусства можно вечно – пользователи даже скачали трек в свой плейлист.

Музыкант решил использовать популярное в последнее время видео со злым котом, который мяукает с разной интонацией в зависимости от положения руки хозяина, и записать процесс создания трека на видео. На кадрах видно, как он записывает звуки шейкера, несколько битов, бас и другие эффекты, которые позже наложит на мяуканье. Также он повторяет звуки кота своим голосом.

А затем идет припев:

"Я человек, а ты кот, мы создаем музыку и это факт. Я ненавижу слышать тебя кричащим из-за страха, но не волнуйся, я с тобой".

Видео набрало более 1,3 миллиона просмотров на Youtube-канале музыканта и еще миллионы просмотров в других социальных сетях. Многим пользователям так понравился трек, что они захотели скачать его себе, и музыкант выпустил полную версию трека.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (777)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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