Очень кого-то напоминает: пес развалился на диване в человеческой позе – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Говорят же, что собаки со временем становятся похожи на хозяев – вот прямое тому доказательство.

На кадрах видно, как один пес лежит на просторной кроватке на полу и отдыхает. Затем автор видео переводит камеру левее, в сторону дивана. Там отдыхает уже другой пес, породы веймаранер, но не просто лежит, а сидит в человеческой позе. Причем она больше похожа на мужскую – развалился так развалился.

"Батя смотрит телевизор на диване", – прокомментировал видео один из пользователей.

"Это я после работы", – добавил другой.

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