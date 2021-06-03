Очень кого-то напоминает: пес развалился на диване в человеческой позе – забавное видео

Говорят же, что собаки со временем становятся похожи на хозяев – вот прямое тому доказательство.
На кадрах видно, как один пес лежит на просторной кроватке на полу и отдыхает. Затем автор видео переводит камеру левее, в сторону дивана. Там отдыхает уже другой пес, породы веймаранер, но не просто лежит, а сидит в человеческой позе. Причем она больше похожа на мужскую – развалился так развалился.
"Батя смотрит телевизор на диване", – прокомментировал видео один из пользователей.
"Это я после работы", – добавил другой.
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