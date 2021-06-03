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Очень кого-то напоминает: пес развалился на диване в человеческой позе – забавное видео

Очень кого-то напоминает: пес развалился на диване в человеческой позе – забавное видео

photo: @sophiarose_p / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (778)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/03/251922162.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210603/251922228/Ochen-kogo-to-napominaet-pes-razvalilsya-na-divane-v-chelovecheskoy-poze--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Говорят же, что собаки со временем становятся похожи на хозяев – вот прямое тому доказательство.

 

На кадрах видно, как один пес лежит на просторной кроватке на полу и отдыхает. Затем автор видео переводит камеру левее, в сторону дивана. Там отдыхает уже другой пес, породы веймаранер, но не просто лежит, а сидит в человеческой позе. Причем она больше похожа на мужскую – развалился так развалился.

"Батя смотрит телевизор на диване", – прокомментировал видео один из пользователей.

"Это я после работы", – добавил другой.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (778)
Теги:
Собака, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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