Крохотный щенок разозлился из-за икоты и умилил своим поведением всех – видео

Больше всего его бесит то, что он не может понять, в чем дело и как справиться с проблемкой.

На кадрах видно, как крохотный щенок сидит на заднем сиденье машины и икает. Сначала он не обращает на это внимания, но вскоре икота ему надоедает, и он начинает злиться и мило рычать. Однако вредная икота все равно не пропадает, поэтому щенок начинает лаять. Но и это не помогает ему справиться с неприятным ощущением. Но выглядят его попытки избавиться от икоты невероятно мило!

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