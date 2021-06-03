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Крохотный щенок разозлился из-за икоты и умилил своим поведением всех – видео

Крохотный щенок разозлился из-за икоты и умилил своим поведением всех – видео

photo: LiooFC / Youtube
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (779)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/03/251924113.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210603/251924156/Krokhotnyy-schenok-razozlilsya-iz-za-ikoty-i-umilil-svoim-povedeniem-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Больше всего его бесит то, что он не может понять, в чем дело и как справиться с проблемкой.

На кадрах видно, как крохотный щенок сидит на заднем сиденье машины и икает. Сначала он не обращает на это внимания, но вскоре икота ему надоедает, и он начинает злиться и мило рычать. Однако вредная икота все равно не пропадает, поэтому щенок начинает лаять. Но и это не помогает ему справиться с неприятным ощущением. Но выглядят его попытки избавиться от икоты невероятно мило!

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (779)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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