Ждет любимая: кот на человеческом языке просит хозяйку выпустить его на улицу – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Если кот заговорил по-человечески, значит, дело серьезное. Весна наступила, не время дома сидеть!

На кадрах видно, как рыжий кот стоит мордочкой к двери, поближе к углу, где она должна открыться. Вот настолько не терпится ему уже поскорее выйти на улицу. Но дверь никто не открывает, поэтому пушистый от отчаяния начинает кричать, драматично подняв голову: "Открой мне! Откро-о-о-о-й!" Остается надеяться, что хозяйка его все же выпустила. Может он на свидание опаздывает!

Смотрите на видео также: