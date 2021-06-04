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Кошка часто проводила время вместе с собаками и стала дышать по-собачьи – забавное видео

Кошка проводила много времени вместе с собаками и стала дышать по-собачьи – забавное видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (780)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210604/251928866/Koshka-provodila-mnogo-vremeni-vmeste-s-sobakami-i-stala-dyshat-po-sobachi--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

С кем поведешься, от того и наберешься – вот, прямое доказательство верности этой фразы.

 

На кадрах видно, как пушистая кошечка сидит в окружении двух собак и поглядывает то на одну, то на другую. Они же лежат расслабленно и дышат так, как им привычно – с открытым ртом и высунутым языком. Подумав, что так и нужно делать, пушистая тоже открывает рот и высовывает язык. Судя по всему, такой метод ей понравился.

Пользователи Сети отметили, что обычно кошки дышат так, когда им жарко, однако в действительности могут и просто повторять за своими приятелями.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (780)
Теги:
Собака, кошки, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

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