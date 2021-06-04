Кошка проводила много времени вместе с собаками и стала дышать по-собачьи – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

С кем поведешься, от того и наберешься – вот, прямое доказательство верности этой фразы.

На кадрах видно, как пушистая кошечка сидит в окружении двух собак и поглядывает то на одну, то на другую. Они же лежат расслабленно и дышат так, как им привычно – с открытым ртом и высунутым языком. Подумав, что так и нужно делать, пушистая тоже открывает рот и высовывает язык. Судя по всему, такой метод ей понравился.

Пользователи Сети отметили, что обычно кошки дышат так, когда им жарко, однако в действительности могут и просто повторять за своими приятелями.

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