Пятки сверкали: американские военные до ужаса испугались енота и рассмешили Сеть – видео

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Один из них даже взял в руки биту, чтобы обороняться от милого животного, пока другие убегали.

На кадрах видно, как в военной бронемашине сидят двое американских военных и что-то ищут. Снаружи их ждут еще несколько коллег солдат, один из которых взял в руки биту и встал в атакующую позу, готовясь дать кому-то отпор. Через несколько секунд двое военных в панике выбегают из бронемашины, и в кадре наконец появляется главный герой видео – енот. Да-да, такую панику навел именно он.

Смотрите на видео также: