Пятки сверкали: американские военные до ужаса испугались енота и рассмешили Сеть – видео

Один из них даже взял в руки биту, чтобы обороняться от милого животного, пока другие убегали.
На кадрах видно, как в военной бронемашине сидят двое американских военных и что-то ищут. Снаружи их ждут еще несколько коллег солдат, один из которых взял в руки биту и встал в атакующую позу, готовясь дать кому-то отпор. Через несколько секунд двое военных в панике выбегают из бронемашины, и в кадре наконец появляется главный герой видео – енот. Да-да, такую панику навел именно он.
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