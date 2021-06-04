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Енот

Пятки сверкали: американские военные до ужаса испугались енота и рассмешили Сеть – видео

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210604/251930557/Pyatki-sverkali-amerikanskie-voennye-do-uzhasa-ispugalis-enota-i-rassmeshili-Set--video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Один из них даже взял в руки биту, чтобы обороняться от милого животного, пока другие убегали.

 

На кадрах видно, как в военной бронемашине сидят двое американских военных и что-то ищут. Снаружи их ждут еще несколько коллег солдат, один из которых взял в руки биту и встал в атакующую позу, готовясь дать кому-то отпор. Через несколько секунд двое военных в панике выбегают из бронемашины, и в кадре наконец появляется главный герой видео – енот. Да-да, такую панику навел именно он.

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Теги:
Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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