Ревнивая девушка пытается разблокировать телефон парня, насильно сканируя его лицо – видео

Попытки парня скрыть свое лицо бесценны, но даже крепкое телосложение не спасло его от женского гнева.

His girl was really committed to cracking his Face ID... pic.twitter.com/FSEwPzsamN — a guy (@apiecebyguy) September 23, 2019

На кадрах видно, как молодая пара сидит на лавочке в парке. Внезапно девушка подставляет держащий в руке телефон под лицо парня, чтобы его разблокировать с помощью Face ID. Молниеносная реакция спасает ее кавалера, и он начинает прятать лицо и уворачиваться. Настырная девушка всячески пытается заполучить свое, и это даже плавно переходит в борьбу. В результате она добивается цели и с криком "Да" убегает смотреть содержимое телефона своей половинки.

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