17:50 04 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8425
  • 100 RUB4.3076
  • USD3.1524
Поиск
Ревнивая девушка пытается разблокировать айфон парня сканом его лица – смешное видео

Ревнивая девушка пытается разблокировать телефон парня, насильно сканируя его лицо – видео

photo: @apiecebyguy / Twitter
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
50 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/04/251933052.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210604/251933101/Revnivaya-devushka-pytaetsya-razblokirovat-telefon-parnya-nasilno-skaniruya-ego-litso--video.html

Забавное кадры снял случайный свидетель выяснения отношений, завирусившееся видео собрало почти 20 миллионов просмотров

Попытки парня скрыть свое лицо бесценны, но даже крепкое телосложение не спасло его от женского гнева.

На кадрах видно, как молодая пара сидит на лавочке в парке. Внезапно девушка подставляет держащий в руке телефон под лицо парня, чтобы его разблокировать с помощью Face ID. Молниеносная реакция спасает ее кавалера, и он начинает прятать лицо и уворачиваться. Настырная девушка всячески пытается заполучить свое, и это даже плавно переходит в борьбу. В результате она добивается цели и с криком "Да" убегает смотреть содержимое телефона своей половинки.

Смотрите на видео также:

Теги:
Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Американский политик Джон МакКейн с маленькой девочкой на руках в Южной Каролине, 2000 год
Плачущие, спящие, недовольные: курьезные встречи политиков и детей - фото
Каким будет мир после встречи Путина и Байдена 16 июня? - видео
Каким будет мир после встречи Путина и Байдена 16 июня? - видео
Коронавирус в Грузии - весна 2021
Коронавирус в Грузии - как прошла весна
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться