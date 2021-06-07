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Малышу и кошке поставили в комнате видеоняню, ночные кадры с нее умилили Сеть – видео

Родители поставили малышу с кошкой видеоняню и удивились произошедшему ночью – видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (781)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0a/251130475.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210607/251130522/Roditeli-postavili-malyshu-s-koshkoy-videonyanyu-i-udivilis-proizoshedshemu-nochyu--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Видимо, в течение дня они проводили вместе мало времени, поэтому уединились ночью.

 

На кадрах видно, как полуторагодовалый малыш сидит в своей кроватке, когда в комнату заходит кошка. Пушистая начинает мяукать, разговаривая с ребенком, а тот мяукает ей в ответ. Затем кошка даже запрыгивает на кресло, чтобы быть поближе к малышу. А ребенок, в свою очередь, встает и подходит к краю кровати, чтобы быть поближе к питомцу, после чего они продолжают свою милую ночную беседу.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (781)
Теги:
Дети, кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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