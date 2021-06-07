Родители поставили малышу с кошкой видеоняню и удивились произошедшему ночью – видео

Видимо, в течение дня они проводили вместе мало времени, поэтому уединились ночью.
На кадрах видно, как полуторагодовалый малыш сидит в своей кроватке, когда в комнату заходит кошка. Пушистая начинает мяукать, разговаривая с ребенком, а тот мяукает ей в ответ. Затем кошка даже запрыгивает на кресло, чтобы быть поближе к малышу. А ребенок, в свою очередь, встает и подходит к краю кровати, чтобы быть поближе к питомцу, после чего они продолжают свою милую ночную беседу.
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