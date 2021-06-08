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Неопытный котенок учится поведению в жизни из мультика – милое видео

Крохотный котенок учится поведению в жизни из мультфильма – умилительное видео

photo: @uselesssamuel / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (782)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/16/250966901.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210608/251959734/Krokhotnyy-kotenok-uchitsya-povedeniyu-v-zhizni-iz-multfilma--umilitelnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Неопытный пушистик пытается соответствовать всем требованиям котов, и получается у него неплохо.

 

На кадрах видно, как рыжий котенок лежит на краю кровати, у ног хозяина, и смотрит мультфильм про Гарфилда, такого же рыжего кота, но говорящего. Анимационный персонаж подкрадывается к спящему на кровати хозяину, стягивает с него одело и будит его. Увидев, как надо делать, котенок разворачивается и начинает подкрадываться к своему хозяину таким же образом. Вот только его хозяин уже не спит и все это видит.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (782)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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