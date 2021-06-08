Крохотный котенок учится поведению в жизни из мультфильма – умилительное видео

Неопытный пушистик пытается соответствовать всем требованиям котов, и получается у него неплохо.
На кадрах видно, как рыжий котенок лежит на краю кровати, у ног хозяина, и смотрит мультфильм про Гарфилда, такого же рыжего кота, но говорящего. Анимационный персонаж подкрадывается к спящему на кровати хозяину, стягивает с него одело и будит его. Увидев, как надо делать, котенок разворачивается и начинает подкрадываться к своему хозяину таким же образом. Вот только его хозяин уже не спит и все это видит.
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