Крохотный котенок учится поведению в жизни из мультфильма – умилительное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Неопытный пушистик пытается соответствовать всем требованиям котов, и получается у него неплохо.

На кадрах видно, как рыжий котенок лежит на краю кровати, у ног хозяина, и смотрит мультфильм про Гарфилда, такого же рыжего кота, но говорящего. Анимационный персонаж подкрадывается к спящему на кровати хозяину, стягивает с него одело и будит его. Увидев, как надо делать, котенок разворачивается и начинает подкрадываться к своему хозяину таким же образом. Вот только его хозяин уже не спит и все это видит.

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