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Лев

Смелая собака на глазах у львицы опозорила ее льва в сафари-парке – видео

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210608/251960528/Smelaya-sobaka-na-glazakh-u-lvitsy-opozorila-ee-lva-v-safari-parke--video.html

Животные – главные герои многих интересных и забавных видео в Интернете, которые обретают популярность по всему миру

Кажется, домашний питомец бросил хищнику вызов, чтобы побороться за титул короля зверей.

Забавный случай произошел в сафари-парке Нгоронгоро в Танзании (Африка). На кадрах видно, как на земле лежат лев с львицей, а к ним, прихрамывая, подходит пес. Хищники же насторожились и в агрессивной позе поднялись. Внезапно смелый песик кинулся на львицу, а затем и на льва. Хищники же ничего не сделали и просто смотрели на него, а король зверей от неожиданности только и пятился назад. А когда песик ушел, лев остался смотреть ему вслед, ошеломленный произошедшим.

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Теги:
Вирусные видео, Видео с животными

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