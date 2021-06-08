Смелая собака на глазах у львицы опозорила ее льва в сафари-парке – видео

Животные – главные герои многих интересных и забавных видео в Интернете, которые обретают популярность по всему миру

Кажется, домашний питомец бросил хищнику вызов, чтобы побороться за титул короля зверей.

Забавный случай произошел в сафари-парке Нгоронгоро в Танзании (Африка). На кадрах видно, как на земле лежат лев с львицей, а к ним, прихрамывая, подходит пес. Хищники же насторожились и в агрессивной позе поднялись. Внезапно смелый песик кинулся на львицу, а затем и на льва. Хищники же ничего не сделали и просто смотрели на него, а король зверей от неожиданности только и пятился назад. А когда песик ушел, лев остался смотреть ему вслед, ошеломленный произошедшим.

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