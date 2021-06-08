"Какая грация!": Лиза Галкина танцует утреннее танго со своим папой – видео

В комментариях пользователи отмечают, что у Максима и Аллы Пугачевой сложилась замечательная семья – и дети, и родители молодцы

Пользователи Сети отмечают невероятную гибкость и пластику ребенка, а также любовь отца.

На кадрах видно, как Максим Галкин и его дочь Лиза стоят в просторном помещении, и он протягивает малышке руку, чтобы начать танец. Затем папа берет инициативу в свои руки и буквально тащит Лизу за собой, фактически совершая все движения за нее. Но и она старается – гибкость у малышки очень хороша!

"Создаете радостное настроение! Спасибо", – написала Марина Зудина.

"Какая пластика! Какие мускулы!", – добавил Владимир Широков.

"Не знаешь, кому больше повезло: или Лизе с папой, или Максиму с детьми", – отметил пользователь @_j.k26_.

"Все бы папы были такие. Просто класс", – пользовательница @doctor.kudryashova.

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