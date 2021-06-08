Вечно подозревающий хозяев в краже своей еды кот рассмешил Сеть – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пушистый привык к тому, что его кормят консервами, поэтому считает любые консервы своими.

На кадрах видно, как кот громко мяукает и ходит вокруг хозяйки, пристально смотря ей в руки. В руках у женщины паштет, однако пушистый считает, что это его корм. Дело в том, что его кормят специальными консервами. Доводы хозяйки, что это не его еда, звучат для кота как-то неубедительно. И так происходит при открытии любых консервов.

"Кот очень убедителен, я верю, что вы сперли его консервы", – написал один из пользователей.

"И я верю коту, он более убедителен, и аргументы весомые", – добавил второй комментатор.

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