Собаки впервые увидели воздушный шарик – видео их реакции

От страха питомцы едва не начали обнимать друг друга, как это происходит в мультфильмах.
На кадрах видно, как две собаки породы американский булли пятятся назад к своему лежаку при виде розового воздушного шарика, лежащего посреди комнаты. Набравшись смелости, они решили разделиться и окружить угрозу с двух сторон, однако подойти к ней поближе не решается ни один из питомцев.
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