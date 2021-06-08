17:05 08 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8372
  • 100 RUB4.3325
  • USD3.1569
Поиск
Собаки впервые увидели воздушный шарик – видео их реакции

Собаки впервые увидели воздушный шарик – видео их реакции

photo: @hanaikennels / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (784)
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/08/251965392.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210608/251965434/Sobaki-vpervye-uvideli-vozdushnyy-sharik--video-ikh-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

От страха питомцы едва не начали обнимать друг друга, как это происходит в мультфильмах.

 

На кадрах видно, как две собаки породы американский булли пятятся назад к своему лежаку при виде розового воздушного шарика, лежащего посреди комнаты. Набравшись смелости, они решили разделиться и окружить угрозу с двух сторон, однако подойти к ней поближе не решается ни один из питомцев.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (784)
Теги:
собаки, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Грузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе
Резо Габриадзе: жизнь и творчество великого мастера - фото
Досрочные парламентские выборы в Армении 2021: старт агитации
Старт агитации: в Армении готовятся к досрочным парламентским выборам 2021 – видео
Инфографика: День защиты окружающей среды
Сколько времени разлагается мусор
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться