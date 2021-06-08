Щенок впервые залаял и испугался собственного голоса – умилительное видео

Кажется, малыш случайно произнес свои мысли вслух и не хотел, чтобы хозяйка их услышала.
На кадрах видно, как крохотный золотистый ретривер активно играет с чем-то около своей клетки и внезапно лает. По словам хозяйки, это первый лай ее питомца. Услышав незнакомый звук, щенок сначала вопросительно повернулся на хозяйку. Наверное, подумал, что это она. А затем застыл и задумался, уставившись куда-то вдаль.
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