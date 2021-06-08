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Щенок впервые залаял и испугался собственного голоса – умилительное видео

Щенок впервые залаял и испугался собственного голоса – умилительное видео

photo: @readyset_po / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (785)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/08/251966206.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210608/251966266/Schenok-vpervye-zalayal-i-ispugalsya-sobstvennogo-golosa--umilitelnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, малыш случайно произнес свои мысли вслух и не хотел, чтобы хозяйка их услышала.

 

На кадрах видно, как крохотный золотистый ретривер активно играет с чем-то около своей клетки и внезапно лает. По словам хозяйки, это первый лай ее питомца. Услышав незнакомый звук, щенок сначала вопросительно повернулся на хозяйку. Наверное, подумал, что это она. А затем застыл и задумался, уставившись куда-то вдаль.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (785)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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