Щенок впервые залаял и испугался собственного голоса – умилительное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, малыш случайно произнес свои мысли вслух и не хотел, чтобы хозяйка их услышала.

На кадрах видно, как крохотный золотистый ретривер активно играет с чем-то около своей клетки и внезапно лает. По словам хозяйки, это первый лай ее питомца. Услышав незнакомый звук, щенок сначала вопросительно повернулся на хозяйку. Наверное, подумал, что это она. А затем застыл и задумался, уставившись куда-то вдаль.

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