Мужчина, который был против собак в доме, растрогал всех своим обращением с щенком – видео

Обычно так и происходит: кто не хочет домашних животных, влюбляется в них больше всего.
Как рассказала девушка, ее отец был против заведения в доме собаки, однако она все же настояла на своем. На кадрах видно, как на заднем дворе дома, на лавочке, сидит пожилой мужчина и держит на коленках щенка породы такса, очень мило смотря на него сверху вниз и играя с его задними лапками. Следующим кадром мужчина уже фотографирует мило спящего питомца и накрывает его одеялком, после чего с любовью его обнимает. Пользователи Сети отметили, что именно момент с одеялом растрогал их больше всего.
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