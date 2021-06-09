10:01 09 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8316
  • 100 RUB4.3322
  • USD3.1471
Поиск
Мужчина, который не хотел заводить собаку, умилил всех своим обращением с щенком – видео

Мужчина, который был против собак в доме, растрогал всех своим обращением с щенком – видео

photo: @sarahccx / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (785)
3600960
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/18/251254803.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210609/251254838/Muzhchina-kotoryy-byl-protiv-sobak-v-dome-rastrogal-vsekh-svoim-obrascheniem-s-schenkom--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Обычно так и происходит: кто не хочет домашних животных, влюбляется в них больше всего.

 

Как рассказала девушка, ее отец был против заведения в доме собаки, однако она все же настояла на своем. На кадрах видно, как на заднем дворе дома, на лавочке, сидит пожилой мужчина и держит на коленках щенка породы такса, очень мило смотря на него сверху вниз и играя с его задними лапками. Следующим кадром мужчина уже фотографирует мило спящего питомца и накрывает его одеялком, после чего с любовью его обнимает. Пользователи Сети отметили, что именно момент с одеялом растрогал их больше всего. 

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (785)
Теги:
Собака, Вирусные видео, Видео с животными

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Грузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе
Резо Габриадзе: жизнь и творчество великого мастера - фото
Протесты в Грузии: для депутатов ЕНД у парламента устроили коридор позора
Протесты в Грузии: для депутатов ЕНД у парламента устроили "коридор позора"
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться