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Кот на солнце

Девушка решила покормить уличного кота с четвертого этажа, но очень зря – смешное видео

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (785)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/09/251972702.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210609/251972718/Devushka-reshila-pokormit-ulichnogo-kota-s-chetvertogo-etazha-no-ochen-zrya--smeshnoe-video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Как отметили пользователи, даже если захочешь, специально такое в жизни не повторишь.

 

На кадрах видно, как девушка высунулась из своего окна с кусочком колбасы в руках, а внизу под домом стоит кот и ждет, когда его покормят. Недолго думая, она скидывает лакомство для пушистого вниз и попадает бедному коту прямо по голове промеж глаз. Такое пушистому явно не понравилось, поэтому колбаска отлетела в одну сторону, а он – в другую. Правда, отбежать ему стоило чуточку раньше.

"Хотела сделать как лучше, а получилось как всегда", – написал один из пользователей.

"У вас колбаса с оптическим прицелом?" – добавила другая.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (785)
Теги:
кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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