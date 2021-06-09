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Собака-дизайнер решила немного подкорректировать стиль хозяйки – забавное видео

Собака-дизайнер решила немного подкорректировать стиль хозяйки – забавное видео

photo: @dana_romanova_design / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (786)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/09/251975044.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210609/251975076/Sobaka-dizayner-reshila-nemnogo-podkorrektirovat-stil-khozyayki--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

На вопрос девушки, нравится ли ей получившийся шедевр, собака ответила утвердительно.

 

На кадрах видно, как девушка сидит с надетыми на ноги туфлями, которые почти что порваны в клочья, и спрашивает у питомца по кличке Берта: "Тебе не кажется, что туфельки ну слишком открытые получились?" Собака, в свою очередь, еще раз внимательно посмотрела на свое творение искусства и бросила вопросительный взгляд на хозяйку, мол, "что тебе не нравится?" На вопрос хозяйки, нравится ли ей, Берта, ни на секунду не задумавшись, полаяла. Причем получилось у нее очень утвердительно. Примечательно, что и девушка сама по профессии дизайнер, и собака вся в нее.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (786)
Теги:
Собака, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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