Собака-дизайнер решила немного подкорректировать стиль хозяйки – забавное видео

На вопрос девушки, нравится ли ей получившийся шедевр, собака ответила утвердительно.

На кадрах видно, как девушка сидит с надетыми на ноги туфлями, которые почти что порваны в клочья, и спрашивает у питомца по кличке Берта: "Тебе не кажется, что туфельки ну слишком открытые получились?" Собака, в свою очередь, еще раз внимательно посмотрела на свое творение искусства и бросила вопросительный взгляд на хозяйку, мол, "что тебе не нравится?" На вопрос хозяйки, нравится ли ей, Берта, ни на секунду не задумавшись, полаяла. Причем получилось у нее очень утвердительно. Примечательно, что и девушка сама по профессии дизайнер, и собака вся в нее.

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