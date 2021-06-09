Пес случайно зашел в чужой дом и осознал это слишком поздно – видео его реакции

Он с такой радостью побежал к человеку, а потом внезапно понял, что это не его хозяин.

На кадрах видно, как мужчина идет по комнате в направлении кухни с выходом на задний двор. Когда он приближается к дверному проему, навстречу к нему направляется пес породы бордер-колли, который вошел через задний двор. Как утверждает автор видео, это вообще не его питомец и живет четвероногий не с ним. Увидев человека, пес с радостью и виляющим хвостом идет к нему, однако в последний момент понимает, что это не его хозяин. Осознав ошибку, растерянный питомец сразу бежит обратно к выходу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Memes | Culture | Comedy (@pubity)

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