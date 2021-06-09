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Бордер-колли

Пес случайно зашел в чужой дом и осознал это слишком поздно – видео его реакции

photo: Pixabay / leopoldboettcher
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (787)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/09/251976929.jpg
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210609/251976938/Pes-sluchayno-zashel-v-chuzhoy-dom-i-osoznal-eto-slishkom-pozdno--video-ego-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Он с такой радостью побежал к человеку, а потом внезапно понял, что это не его хозяин.

На кадрах видно, как мужчина идет по комнате в направлении кухни с выходом на задний двор. Когда он приближается к дверному проему, навстречу к нему направляется пес породы бордер-колли, который вошел через задний двор. Как утверждает автор видео, это вообще не его питомец и живет четвероногий не с ним. Увидев человека, пес с радостью и виляющим хвостом идет к нему, однако в последний момент понимает, что это не его хозяин. Осознав ошибку, растерянный питомец сразу бежит обратно к выходу.

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Публикация от Memes | Culture | Comedy (@pubity)

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (787)
Теги:
Собака, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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