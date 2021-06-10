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Собаке впервые в жизни столкнулась со стеклянным полом – видео ее реакции

Собаке впервые в жизни пришлось идти по стеклянному полу – видео ее реакции

photo: u/HanaWong / Reddit
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (788)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/1a/251008998.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210610/251009097/Sobake-vpervye-v-zhizni-prishlos-idti-po-steklyannomu-polu--video-ee-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людей по всему миру

Питомец явно не доверяет своей "летающей" хозяйке, поэтому он полагается лишь на инстинкты.

На кадрах видно, как девушка идет вместе со своей собакой-поводырем по музею. В одном из его залов есть стеклянной пол, под которым так же расположены экспонаты. Именно к нему пара и направляется. Несмотря на то, что хозяйка спокойно проходит вперед, пес решает довериться не глазам, а чему-то другому. В результате он, дрожа, идет по балкам, которые держат стекла, стараясь не ступить на прозрачное пространство.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (788)
Теги:
Собака, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

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