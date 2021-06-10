Учитель очень эмоционально проверил работу ученика и рассмешил Сеть – видео

Мимика, жесты и реакция мужчины на, видимо, не очень качественную работу – вместо тысячи слов.
На кадрах видно, как мужчина сидит за столом со стопкой листов под руками и в присутствии учеников проверяет их экзаменационные работы. Учитель сидит с очень интересным выражением лица и в какой-то момент активно жестикулирует руками, разводя их и по-разному крутя. А потом резко что-то перечеркивает. Затем лицо становится недовольным, и ручка проходит по бумаге все грубее и больше. Видимо, этот ученик останется на второй год.
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