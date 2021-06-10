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Учитель очень эмоционально проверил контрольную школьника и стал звездой Сети – видео

Учитель очень эмоционально проверил работу ученика и рассмешил Сеть – видео

photo: backrap / Youtube
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210610/251985492/Uchitel-ochen-emotsionalno-proveril-rabotu-uchenika-i-rassmeshil-Set--video.html

Не всегда школьники радуют своих учителей качественными работами, но порой они могут написать и такое, на что спокойно не взглянешь

Мимика, жесты и реакция мужчины на, видимо, не очень качественную работу – вместо тысячи слов.

На кадрах видно, как мужчина сидит за столом со стопкой листов под руками и в присутствии учеников проверяет их экзаменационные работы. Учитель сидит с очень интересным выражением лица и в какой-то момент активно жестикулирует руками, разводя их и по-разному крутя. А потом резко что-то перечеркивает. Затем лицо становится недовольным, и ручка проходит по бумаге все грубее и больше. Видимо, этот ученик останется на второй год.

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Теги:
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