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Потерянная собака 4 года ждала хозяйку на дороге – удивительная история на видео

Потерянный пес 4 года ждал хозяев на дороге – удивительная история на видео

photo: Viral Press / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (790)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0a/251986664.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210610/251986813/Poteryannyy-pes-4-goda-zhdal-khozyaev-na-doroge--udivitelnaya-istoriya-na-video.html

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Пес выпал из пикапа хозяев во время поездки и каждый день ждал их у дороги. Они объявились только через 4 года.

Этот душераздирающий случай произошел в Таиланде. В далеком 2016 году проезжающая по шоссе мотоциклистка по имени Анучит заметила пса, который сидел на одном месте каждый день. Она решила спросить у местных жителей, знают ли они что-то, но те лишь сказали, что питомец долгое время ходит к дороге каждый день.

После этого женщина решила забрать пса к себе, и назвала его Лео. Она отвела питомца к ветеринару, приютила, однако через несколько дней тот пропал из дома. Тогда Анучит вернулась к шоссе и снова обнаружила его там. После этого случая женщина приносила питомцу корм прямо к дороге, и не мешала ему туда приходить.

Через долгое время после публикации видео объявилась первая хозяйка питомца, 64-летняя женщина. Она рассказала, что в 2015 году пес спрыгнул с пикапа. Когда она с мужем вернулась на его поиски, они не увенчались успехом.

Встреча собаки с хозяйкой была трогательной, но Лео отказался залезать в пикап к женщине и остался с Анучит. Анучит же от этого расплакалась и тем же вечером попросила разрешения оставить пса у себя, потому что она очень к нему привыкла. На это хозяйка питомца ответила положительно. Женщины договорились, что если Анучит надоест питомец, она всегда сможет отдать его обратно.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (790)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео

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