Чихающие тюлени попали в объектив путешественника и покорили Сеть – видео

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Наверняка, вы никогда не видели и не слышали, как они чихают. Выглядит это потрясающе!

Эти кадры были засняты новозеландским путешественником, который сейчас находится в Антарктике. На них показана подборка из разных тюленей, у которых что-то зачесалось в носу. Видео быстро стало вирусным и за несколько дней набрало более 20 млн просмотров. А в комментариях пользователи шутят, что узнают в них себя, потому что чихают точно так же.

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