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Чихающие тюлени попали в объектив путешественника и покорили Сеть – видео

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0a/251989326.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210610/251989346/Chikhayuschie-tyuleni-popali-v-obektiv-puteshestvennika-i-pokorili-Set--video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Наверняка, вы никогда не видели и не слышали, как они чихают. Выглядит это потрясающе!

 

Эти кадры были засняты новозеландским путешественником, который сейчас находится в Антарктике. На них показана подборка из разных тюленей, у которых что-то зачесалось в носу. Видео быстро стало вирусным и за несколько дней набрало более 20 млн просмотров. А в комментариях пользователи шутят, что узнают в них себя, потому что чихают точно так же.

Смотрите на видео также:

Теги:
Видео с животными, Смешные видео

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