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Медведь на новой территории Тбилисского зоопарка

Медведь решил поохотиться за детенышем лосихи и сильно об этом пожалел – видео

photo: David Narimania / FB
Видеоклуб
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210611/250797098/Medved-reshil-pookhotitsya-za-detenyshem-losikhi-i-silno-ob-etom-pozhalel--video.html

Животные - главные герои многих интересных и захватывающих видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

Самое опасное животное – мама, защищающая своего детеныша, и молодой медведь этот урок наверняка усвоил.

На кадрах видно, как по полю бежит лосиха, а за ней ее детеныш. За ним же бежит медведь, видимо, проголодавшийся. Однако внезапно он уходит в сторону, останавливается и начинает бежать назад. Тут-то в кадре и появляется лосиха, которая преследует зверя и пинает его мощными передними лапами. Таким образом мама отогнала медведя как можно дальше от своего детеныша.

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Теги:
Вирусные видео, Видео с животными

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