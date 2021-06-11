Хозяин случайно прицепил коту на хвост игрушечную змею – забавное видео

До последнего момента пушистый показывал смелость и безразличие, но паника его настигла.
На кадрах видно, как около стеклянной двери в доме сидит черно-белый кот, а рядом с ним ползет игрушечная радиоуправляемая змея. Поначалу пушистый не обращает на нее никакого внимания, но внезапно непонятное существо подползает ближе и цепляется за роскошный хвост питомца. Это стало для него последней каплей, и он в панике начал крутиться вокруг себя, чтобы избавиться от змеи.
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