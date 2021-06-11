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Хозяин случайно прицепил коту на хвост игрушечную змею и развеселил Сеть – видео

Хозяин случайно прицепил коту на хвост игрушечную змею – забавное видео

photo: @mogli.balu / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (790)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/02/251354324.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210611/251354360/Khozyain-sluchayno-pritsepil-kotu-na-khvost-igrushechnuyu-zmeyu--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

До последнего момента пушистый показывал смелость и безразличие, но паника его настигла.

 

На кадрах видно, как около стеклянной двери в доме сидит черно-белый кот, а рядом с ним ползет игрушечная радиоуправляемая змея. Поначалу пушистый не обращает на нее никакого внимания, но внезапно непонятное существо подползает ближе и цепляется за роскошный хвост питомца. Это стало для него последней каплей, и он в панике начал крутиться вокруг себя, чтобы избавиться от змеи.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (790)
Теги:
кошки, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

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